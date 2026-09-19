Камболов проголосовал на выборах в Госдуму

ЦХИНВАЛ, 19 сентября. /ТАСС/. Избранный президент Южной Осетии Марат Камболов принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы РФ, проголосовав на избирательном участке, расположенном в посольстве России в Цхинвале.
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