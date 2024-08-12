Замначальника таможенного поста в российском городе обвинили во взяточничестве

Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника Владивостокского таможенного поста — центра электронного декларирования Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России Дениса Файзенгера, обвиняемого в получении взяток.
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