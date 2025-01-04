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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В 2025 году Microsoft инвестирует огромную сумму в $80 млрд в ИИ ЦОД Microsoft сообщила в ...

В 2025 году Microsoft инвестирует огромную сумму в $80 млрд в ИИ ЦОД Microsoft сообщила в ...

В 2025 году Microsoft инвестирует огромную сумму в $80 млрд в ИИ ЦОДMicrosoft сообщила в пятницу в своём блоге о планах направить в этом году $80 млрд на разработку ЦОД для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ), а также развёртывания ИИ и облачных приложений.

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