В 2025 году Microsoft инвестирует огромную сумму в $80 млрд в ИИ ЦОД Microsoft сообщила в ...

В 2025 году Microsoft инвестирует огромную сумму в $80 млрд в ИИ ЦОДMicrosoft сообщила в пятницу в своём блоге о планах направить в этом году $80 млрд на разработку ЦОД для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ), а также развёртывания ИИ и облачных приложений.