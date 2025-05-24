Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В США признали бесполезным масштабный проект Трампа против России и Китая

В США признали бесполезным масштабный проект Трампа против России и Китая

Масштабный проект администрации президента США Дональда Трампа по созданию новой системы противоракетной обороны (ПРО) в космосе «Golden Dome» («Золотой купол») окажется неэффективным против России и Китая и по сути является лишь бесполезной тратой денег.

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