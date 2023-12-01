На Южном Урале в горящем доме погибла школьница

В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели ребенка на пожаре. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла в частном доме в селе Варна в ночь на пятницу, 1 декабря.