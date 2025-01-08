В Крыму завершаются астроканикулы

В Крыму завершаются астроканикулыГости со всей страны целыми семьями, приехали в Бахчисарайский район, чтобы понаблюдать за звёздами, посетить тематические экскурсии и кинопоказы, а ещё пойти в поход в крымский лес.
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