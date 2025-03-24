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Царьград

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Новосибирцам напомнили о двух периодах по четыре выходных в мае

Новосибирцам напомнили о двух периодах по четыре выходных в мае

Депутат Госдумы кроме того рассказал, как увеличить первомайские выходные до 9 дней.В ближайшее время жителей Новосибирска и области, как и всей страны, ожидают два длинных периода нерабочих дней (исходя из пятидневки).

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