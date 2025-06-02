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Уникальный арт-объект представила премия «Экология – дело каждого» к Дню защиты детей

Уникальный арт-объект представила премия «Экология – дело каждого» к Дню защиты детей

В Международный день защиты детей премия Росприроднадзора «Экология – дело каждого» открыла уникальный арт-объект из утилизированного пластика на площадке проведения финального матча Кубка России по футболу в Лужниках, сообщила глава Службы Светлана Радионова.

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