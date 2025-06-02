Уникальный арт-объект представила премия «Экология – дело каждого» к Дню защиты детей

В Международный день защиты детей премия Росприроднадзора «Экология – дело каждого» открыла уникальный арт-объект из утилизированного пластика на площадке проведения финального матча Кубка России по футболу в Лужниках, сообщила глава Службы Светлана Радионова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии