В КФУ увеличили стоимость популярных программ обучения почти на 20%

Казанский федеральный университет опубликовал цены на обучение в 2025/26 учебном году. Наибольшее повышение коснулось программ по юриспруденции, политологии, экономике и медиа — здесь стоимость выросла от 10 до 20%.
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