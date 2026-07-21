Шуваев: девять белгородцев погибли, 77 ранены за сутки в результате атак ВСУ

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что девять мирных жителей погибли, 77 получили ранения различной степени тяжести за прошедшие сутки из-за ударов украинских оккупантов.
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