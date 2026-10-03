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Медведев раскрыл планы России по Украине и ответил Западу: главное из заявлений зампреда Совбеза

Медведев раскрыл планы России по Украине и ответил Западу: главное из заявлений зампреда Совбеза

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал ряд заявлений об Украине, отношениях Москвы с Западом, ситуации на Ближнем Востоке и сотрудничестве России с Ираном.

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