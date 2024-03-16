Охота на расхитителей социалистической собственности

Сергей Легков

Может быть время было другое, но нам платили по 10 копеек, а шкурки сдавали кочевые цыгане. Наверняка, были и те из сельчан, кто тоже ловил сусликов на шкурки. Для этого суслика надо было убить и ободрать и не кое-как. Мы бы с Толькой не решились этого делать.