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Охота на расхитителей социалистической собственности

Охота на расхитителей социалистической собственности

На этот раз судьба занесла меня в Алтайский край, где я, будучи подростком, неожиданно для себя занялся охотой на мелких расхитителей социалистической собственности.

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Комментарии
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Сергей Легков
Вера, рад, что вам понравилось.
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1 н.
VG
Vasily Golov
пацаны Новосибирской области получали по 1 руб за суслика+2 руб шкурка от него.Все лето работают эти мальчики.Бочку воды возят для отлива. Нужно не порченная шкурка.
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1 н.
Сергей Легков
Может быть время было другое, но нам платили по 10 копеек, а шкурки сдавали кочевые цыгане. Наверняка, были и те из сельчан, кто тоже ловил сусликов на шкурки. Для этого суслика надо было убить и ободрать и не кое-как. Мы бы с Толькой не решились этого делать.
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1 н.

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