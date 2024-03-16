На этот раз судьба занесла меня в Алтайский край, где я, будучи подростком, неожиданно для себя занялся охотой на мелких расхитителей социалистической собственности.
Охота на расхитителей социалистической собственности
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Легков
Вера, рад, что вам понравилось.
Ответить
1 н.
VG
Vasily Golov
пацаны Новосибирской области получали по 1 руб за суслика+2 руб шкурка от него.Все лето работают эти мальчики.Бочку воды возят для отлива. Нужно не порченная шкурка.
Ответить
1 н.
Сергей Легков
Может быть время было другое, но нам платили по 10 копеек, а шкурки сдавали кочевые цыгане. Наверняка, были и те из сельчан, кто тоже ловил сусликов на шкурки. Для этого суслика надо было убить и ободрать и не кое-как. Мы бы с Толькой не решились этого делать.
Ответить
1 н.
Свежие комментарии