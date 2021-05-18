Глава Владивостока согласился добровольно уйти в отставку

Владивосток. Приморский край. Градоначальник Владивостока Олег Гуменюк подаст в отставку. Как написал он на своей странице в социальной сети Instagram, решение было согласовано с руководством региона и Дальневосточного федерального округа (ДФО).
Владивосток. Приморский край. Градоначальник Владивостока Олег Гуменюк подаст в отставку. Как написал он на своей странице в социальной сети Instagram, решение было согласовано с руководством региона и Дальневосточного федерального округа (ДФО).
Свежие комментарии