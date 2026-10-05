Путин официально утвердил Александра Шохина на посту бизнес-омбудсмена

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Шохина на должность уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей.
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