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В Чёрном море продолжается горение нефти после атаки на танкер «Афрамакс Рио»

В Чёрном море после атаки на танкер «Афрамакс Рио» продолжается открытое горение нефти. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России по итогам заседания оперативного штаба.

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