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Диверсификация нефтянки

Диверсификация нефтянки

Перераспределения экспорта российской нефти в 2022 и 2023 годах.По мере разворота потоков на другие направления, поступательно снижалась дисконтная скидка, что позволило России выиграть время для завершения разворота и торпедировать стратегию США с "ценовыми потолками", в результате чего РФ уверенно продает свою нефть выше ценового потолка.

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