Компания Lego объявила о сроках переходы на биопластик

Традиционный пластик, который изготавливается с применением нефтепродуктов, заменит на пластмассу из переработанных биологических продуктов датская компания Lego Group к 2032 году, заявил генеральный директор компании Нильс Кристиансен 28 августа, сообщает агентство Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии