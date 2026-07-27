Путин и Пашинян провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и премьер-министра Армении Никола Пашинян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, включая экономическое сотрудничество.
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