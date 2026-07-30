В Таджикистане каждая семья должна запасти продукты на 2 года вперёд

АНГЕЛ АНГЕЛ

Мудрое решение. Надеяться на власти глупо, кроме как о себе они ни о ком заботятся не станут. Это в СССР были запасы которые распределялись начиная от баз, минимум на год, и до каждого магазина с резервом как минимум в магазинах на 3-6 месяцев определенных консерв, бакалеи и т.д. Которые хранились на случаи ЧС, повышенного сезонного спроса и т.д., периодически их обновляли. Еще рекомендую запасаться и периодически обновлять медикаменты первой необходимости.