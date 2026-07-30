Царьград Фото: коллаж Царьграда В Таджикистане каждая семья должна запасти продукты на 2 года вперёд.
В Таджикистане каждая семья должна запасти продукты на 2 года вперёд
Комментарии
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Наталия
Рахмон что-то знает, или почувствовал?
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1 м.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Мудрое решение. Надеяться на власти глупо, кроме как о себе они ни о ком заботятся не станут. Это в СССР были запасы которые распределялись начиная от баз, минимум на год, и до каждого магазина с резервом как минимум в магазинах на 3-6 месяцев определенных консерв, бакалеи и т.д. Которые хранились на случаи ЧС, повышенного сезонного спроса и т.д., периодически их обновляли. Еще рекомендую запасаться и периодически обновлять медикаменты первой необходимости.
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1 м.
ninikooo Митусова
Начинается новая афера- обеспечим всем необходимым каждого таджика на 5 лет вперед за счет российских налогоплательщиков?! Затулин, Хуснуллин, Федоров и Иже с ними уже прайс- составили?!
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1 м.
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