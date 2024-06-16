Белогорск отпраздновал День города рок-н-роллом и благотворительным сбором

В рамках 2-го Дальневосточного фестиваля рок-н-ролла (rock'n'mob) в городе Белогорске состоялось мероприятие по сбору средств в поддержку семей погибших и пострадавших в результате трагического дорожно-транспортного происшествия, произошедшего накануне в Благовещенском районе.
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