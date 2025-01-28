Microsoft OneDrive для бизнеса предположительно хранит OCR-данные в незащищенном формате

Не секрет, что и Apple, и Microsoft используют оптическое распознавание символов (OCR) и распознавание изображений, хранящихся на компьютерах под управлением MacOS и Windows, для упрощения поиска и использования других функций.
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