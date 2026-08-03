В Камчатском крае турист погиб у подножия вулкана Авачинского

В Камчатском крае организована проверка по факту гибели туриста у подножия вулкана Авачинского, видимых следов насильственной смерти на его теле не обнаружено, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.
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