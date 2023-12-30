Энергоэксперт Гривач: РФ станет крупнейшим поставщиком газа в Китай в 2024 году

Россия в следующем году может стать крупнейшим поставщиком газа в Китай, обогнав Туркмению. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт клуба "Валдай" Алексей Гривач.