Энергоэксперт Гривач: РФ станет крупнейшим поставщиком газа в Китай в 2024 году

Россия в следующем году может стать крупнейшим поставщиком газа в Китай, обогнав Туркмению. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт клуба "Валдай" Алексей Гривач.
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