Экономисты дали тревожный прогноз на 2024 год

Начало января – традиционная пора социально-экономических прогнозов. Чего ждать среднестатистическому россиянину от 2024 года, что будет происходить с его доходами, как на них отразятся потребительские цены и валютный курс? Как в целом будет чувствовать себя отечественная экономика, продолжится ли ….