«Динамо» предложило 5 млн евро за левого защитника «Атлетико Минейро» Рубенса. Бразильцы готовы продать игрока зимой

Речь идет о 70% прав на 22-летнего бразильца, сообщает журналист Фабио Алейшо. Клуб из Белу-Оризонти согласен вести переговоры на эту сумму, но хочет, чтобы трансфер состоялся зимой, по окончании сезона в Бразилии.