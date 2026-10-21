В Уваровском округе с 21 октября установлены ограничительные мероприятия по бешенству животных. Эпизоотическим очагом объявлено личное подворье дома № 1 на улице Центральной деревни Ульяновка.
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