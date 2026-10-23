In contrast with the international benchmark futures prices, the prices of physical crudes from the Middle East have softened this week, as oil continues to flow out of the Persian Gulf in ship-to-ship transfers offshore Oman and producers offer competitive prices to Asian buyers.
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