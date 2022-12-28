Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

93 подписчика

Кюмпер сделал 3-й шатаут за «Вашингтон», отразив 32 броска «Рейнджерс»

Дарси Кюмпер сделал 3-й шатаут за «Вашингтон», отразив 32 броска «Рейнджерс». 32-летний канадский вратарь был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Нью-Йорка (4:0).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх