Степашин о поражениях «Динамо»: «С «Зенитом» надо было забивать пенальти, а с «Краснодаром» – «спасибо» Карасеву»

Бело-голубые уступили «Зениту» (0:1) и «Краснодару» (0:1) на старте сезона Мир РПЛ. – Не пугает, что два поражения в РПЛ от «Зенита» и «Краснодара»? По сути, главных конкурентов… – На мой взгляд, эти поражения не самые заслуженные.