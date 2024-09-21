НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

150 подписчиков

Степашин о поражениях «Динамо»: «С «Зенитом» надо было забивать пенальти, а с «Краснодаром» – «спасибо» Карасеву»

Бело-голубые уступили «Зениту» (0:1) и «Краснодару» (0:1) на старте сезона Мир РПЛ. – Не пугает, что два поражения в РПЛ от «Зенита» и «Краснодара»? По сути, главных конкурентов… – На мой взгляд, эти поражения не самые заслуженные.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх