В России разработали нейросеть, отслеживающую передвижения снежных барсов

В России разработали нейросеть, которая может отслеживать передвижения снежных барсов (ирбисов). Систему разработали Yandex Cloud и студентами Школы анализа данных (ШАД) «Яндекса», сообщает «РИА Новости».
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