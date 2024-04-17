Конгрессмены предложили передать Украине дальнобойные ATACMS

Global Look Press/Airman 1st Class Cydney Lee/Keystone Press Agency Палата представителей подготовила законопроект, в тексте которого американскому президенту Джо Байдену предписывается передать Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS.
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