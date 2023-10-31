«Украина — цэ Европа!» или О сомнительных украинских ценностях

Думаю, многим доводилось встречать в печати или других средствах массовой информации весьма своеобразный укротезис, призванный объяснить «цивилизационное противостояние» Украины (как части Запада, разумеется) и России: «Мы не такие, как русские.
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