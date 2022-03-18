Главный тренер «Актобе» Муханов об отставке: «Где они просили и у кого? Я не обращаю на это внимание, мне нужно делом заниматься, а не пустыми разговорами»

Главный тренер «Актобе» Владимир Муханов прокомментировал итог матча с «Астаной» (0:1). — Комментировать по горячим следам всегда сложно.

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