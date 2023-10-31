Нежнейший тыквенный суп: рецепт-находка этой осени

Осень невозможно представить без блюд из тыквы: это может быть выпечка, и, конечно же, супы. Особого внимания заслуживает бархатный тыквенный суп, который насытит и согреет даже в самый холодный осенний день.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии