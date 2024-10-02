Сбежала от обстрелов: где решила пересидеть боевые действия в Израиле Алла Пугачева

Пугачева. Фото: stranabolgariya.ruСегодня мир шоу-бизнеса снова оживился новыми вестями. Алла Пугачева и Максим Галкин*, чьи имена неизменно привлекают внимание поклонников и отечественные СМИ, сделали вынужденный шаг в своих путешествиях.
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