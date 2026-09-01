Испания резко сократила закупки российского газа перед началом вето ЕС

Военная эскалация на Ближнем Востоке и блокада Ормузского пролива вынудили испанских операторов вернуться к российским поставкам, на которые с 2027 года действует полный запрет Евросоюза, сообщила Корпорация стратегических запасов нефтепродуктов (CORES) 1 сентября в Статистическом бюллетене по углеводородам.
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