В Сочи курьер на электровелосипеде сбил 7-летнюю девочку на тротуаре и скрылся

В Сочи курьер на электровелосипеде сбил 7-летнюю девочку на тротуаре и скрылсяВ Сочи на Курортном проспекте курьер на электровелосипеде сбил на тротуаре 7-летнюю девочку, а затем уехал в неизвестном направлении.