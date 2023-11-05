В Сочи курьер на электровелосипеде сбил 7-летнюю девочку на тротуаре и скрылся

В Сочи курьер на электровелосипеде сбил 7-летнюю девочку на тротуаре и скрылсяВ Сочи на Курортном проспекте курьер на электровелосипеде сбил на тротуаре 7-летнюю девочку, а затем уехал в неизвестном направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии