Посольство Китая: США не следует подрывать нормальные торговые отношения КНР и РФ

Право Пекина вести торговлю с другими странами не должно быть подорвано Пресс-секретарь посольства Китая в Соединенных Штатах Лю Пэнъюй заявил, что Вашингтону не следует подрывать нормальные экономические и торговые отношения Пекина и Москвы.
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