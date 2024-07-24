Посольство Китая: США не следует подрывать нормальные торговые отношения КНР и РФ

Право Пекина вести торговлю с другими странами не должно быть подорвано Пресс-секретарь посольства Китая в Соединенных Штатах Лю Пэнъюй заявил, что Вашингтону не следует подрывать нормальные экономические и торговые отношения Пекина и Москвы.