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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дегтярев поздравил всех с Днем Победы: «Даже в самые тяжелые годы спорт оставался символом несгибаемого духа»

«День Победы – один из самых важных праздников. Каждый день, но в особенности 9 Мая мы чествуем наших ветеранов, отцов, дедов, прадедов – всех тех, кто, подчас, ценой жизни обеспечил будущее нам, своим потомкам.

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