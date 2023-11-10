Песков заявил, что Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

Президент России Владимир Путин посетил в Ростове-на-Дону штаб Южного военного округа, пишет РБК.Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Владимир Путин отправился в Ростов-на-Дону после государственного визита в Казахстан, который состоялся в минувший четверг, 9 ноября.