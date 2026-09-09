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Царьград

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Ботсад Косенко в Краснодаре закроют для посетителей 11–12 сентября

Ботсад Косенко в Краснодаре закроют для посетителей 11–12 сентября

Ботанический сад имени И. С. Косенко в Краснодаре приостановит приём посетителей из-за санитарных мероприятий.

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