ПВО пресекла атаку дронов ВСУ на Ростовскую область

Слюсарь сообщил об отражении атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область Российские силы и средства противовоздушной обороны в ночь на 8 марта отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.