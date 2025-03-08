ПВО пресекла атаку дронов ВСУ на Ростовскую область

Слюсарь сообщил об отражении атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область Российские силы и средства противовоздушной обороны в ночь на 8 марта отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
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