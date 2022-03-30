В России обсудят введение сокращенной рабочей недели

В России предложили ввести сокращенную рабочую неделю ради поддержания рынка занятости. Для того, чтобы в сложной сегодняшней ситуации сохранить рабочие места на рынке труда в России рассмотрят предложение по введению сокращенной рабочей недели.
В России предложили ввести сокращенную рабочую неделю ради поддержания рынка занятости. Для того, чтобы в сложной сегодняшней ситуации сохранить рабочие места на рынке труда в России рассмотрят предложение по введению сокращенной рабочей недели.
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