Южный Федеральный

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В России обсудят введение сокращенной рабочей недели

В России обсудят введение сокращенной рабочей недели

В России предложили ввести сокращенную рабочую неделю ради поддержания рынка занятости. Для того, чтобы в сложной сегодняшней ситуации сохранить рабочие места на рынке труда в России рассмотрят предложение по введению сокращенной рабочей недели.

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