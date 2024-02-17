Странные штуковины и их предназначение

В мире существует столько различных хитрых устройств для решения всевозможных проблем, что возникает новая: как понять, как они все работают? Люди регулярно находят непонятные штуковины иногда в старых домах, иногда прямо на улице, да где угодно! .
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