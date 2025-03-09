Маск назвал безумием отказ утверждать Джорджеску на выборах президента Румынии

Global Look Press / Al Drago - Pool via CNP / Keystone Press Agency Глава DOGE, предприниматель Илон Маск назвал безумием решение Центрального избирательного бюро Румынии отклонить кандидатуру Кэлина Джорджеску на выборах президента.
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