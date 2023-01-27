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Бен Симмонс не смог доиграть матч с «Пистонс» из-за проблем с коленом

Защитник «Нетс» Бен Симмонс не смог доиграть матч с «Пистонс» (122:130) в четверг из-за болей в левом колене.

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