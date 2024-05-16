Частично работающий светофор привел в замешательство петрозаводчан

Светофор для пешеходов перестал работать на проспекте Александра Невского Жители Петрозаводска жалуются в соцсети на странную работу светофора, установленного на проспекте Александра Невского в районе пересечения с улицей Станционной.
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