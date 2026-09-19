Видеокарта с французскими нотками. Sapphire показала Nitro+ Radeon RX 9070 XT OC Valor Mortis Edition

Оформление тут весьма ленивое Компания Sapphire готовит к запуску видеокарту Nitro+ Radeon RX 9070 XT OC Valor Mortis Edition, которая приурочена к выходу игры Valor Mortis.
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