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РИА Новый день

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В Ноябрьске подросток на электросамокате сбил женщину-пешехода

Ноябрьск (Новый День, Елена Васильева – В Ноябрьске подросток на СИМ наехал на тротуаре на женщину. Как сообщает ГАИ города, происшествие случилось 21 сентября в 21:30 в районе улице Магистральной, 113.

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