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ФСБ задержала жительницу ДНР по делу о госизмене

ФСБ задержала жительницу ДНР по делу о госизмене

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемую в госизмене жительницу Донецкой Народной Республики. По версии следствия, женщина передавала противнику данные для ударов по спасателям, сообщила пресс-служба УФСБ России по республике.

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